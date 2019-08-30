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رياضة

خالد الغندور يعلن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الأهلي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:44 ص
خالد الغندور نجم
خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق
ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق عن موعد اعلان اسم المدير الفني الجديد لفريق الاهلي خلفا لـ مارتن لاساراتي عقب اقالته بسبب سوء نتائج الفريق.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" غدا الإعلان عن مدرب الاهلي الجديد ".

وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي قررت توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، وقررت اللجنة تكليف محمد يوسف قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

جاء القرار بعدما دعا محمود الخطيب اللجنة لاجتماع مطول لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا ومناقشة جميع الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظًا على استقرار الفريق وانتظارًا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.


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