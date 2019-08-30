معروف يوسف يكشف عن وجهته المقبلة

أكد النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي رغبته في الانضمام إلى صفوف المصري خلال الموسم المقبل.



وحرص اللاعب على إبلاغ مجلس ادارة نادي الزمالك برغبته، خلال اجتماعه معهم في الأيام الماضية بصحبة وكيل أعماله أسامة فرحات، لحسم مصيره بعد أن تأكد عدم عودته للزمالك.



ويأتي سبب استبعاد مسئولي النادي الأبيض لفكرة عودة معروف يوسف إلى صفوف الزمالك من جديد، اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالقلعة البيضاء، وهو ما يحول دون عودة اللاعب النيجيري في الموسم المقبل.



ووضع معروف يوسف الأولوية للفريق البورسعيدي بشأن الانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد، خاصة في ظل تمسك إيهاب جلال المدير الفني بضمه.



ويمتلك معروف عدد من العروض المحلية والعربية، يأتي على رأسها عرض المصري، والمقاولون العرب، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي.



واستقر اللاعب النيجيري على الفريق البديل الذي سينضم إلى صفوفه حال فشل انتقاله للمصري، حيث وضع معروف عرض الصفاقسي التونسي كخيار ثان، خاصة أن المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش مدربه السابق في الزمالك والشرطة العراقي، هو من طلب ضمه بعد أن تولى مؤخرًا تدريب الفريق التونسي.



وكان الزمالك أعار معروف إلى صفوف الشرطة العراقي، في الموسم المنقضي، ونجح اللاعب في التتويج مع فريقه بالدوري العراقي تحت قيادة نيبوشا.