طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية

أنهت عروس حياة زوجها في الشرقية سددت له طعنة نافذة بالقلب بسبب الخلافات الزوجية حرر محضر بالواقعة والقي القبض على الزوجة المتهمة.



وكان مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق ، مساء اليوم استقبل، جثة لعامل من قرية الشبانات مصابا بطعنة نافذة بالقلب، وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين قيام زوجته بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما بعد شهرين من الزواج، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.



فيما لقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" حسن ج " 26 سنة عامل مقيم الشبانات دائرة مركز شرطة الزقازيق، لمستشفي الأحرار، مصابة بطعنة في القلب.



وتبين من التحريات الأولية، قيام " فاطمة م " 22 سنة زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما وتبين أنهما متزوجان منذ شهرين.



وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد أحمد متولي، رئيس المباحث، ومعاونه من ضبط الزوجة، وإخطار النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.