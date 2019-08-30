نقابة الإعلاميين تعلن تشكيل لجنة للتعامل مع المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي

انتهت نقابة الاعلاميين من تشكيل اللجان التأديبية برئاسة الدكتور طارق سعدة والمحددة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين.



أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين القرارين رقمى ٢٧ و٢٨ بتشكيل اللجان على النحو التالى:



لجنة التحقيق وتم تشكيلها من عضو مجلس إدارة وعضوين من الشئون القانونية وعضوين من الجمعية العمومية.



مجلس التأديب الابتدائي وتم تشكيله برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احد مستشارى مجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين.



مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة وعضوين أصليين من الجمعية العمومية للنقابة بالإضافة لعضويين احتياطيين من الجمعية العمومية ،هذا وسوف تعقد الجلسات بمقر النقابة.



وذكر طارق سعدة، أنه بتشكيل لجنة التحقيق و مجلسي التأديب الابتدائي الاستئنافى يكون قد اكتمل الشكل القانوني والقضائي النهائي للتعامل مع المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونه السلوك المهني من الأعضاء والمزاولين للمهنة بتصاريح.

