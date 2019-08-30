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رياضة

أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:30 ص
الاهلي
الاهلي
عمرو ابوبكر
أكدت فرح علي مقدمة برنامج 7×7، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقترب بشدة من التعاقد مع المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق ريفر بليت بطل أوروجواي.

وأضافت علي خلال تقديمها لبرنامج 7×7 المذاع على فضائية تايم سبورت، أن الأهلي يواجه أزمتان بمفاوضة المدير الفني فوساتي الاولى المبلغ المطلوب في موسم واحد، وهو 2 مليون دولار أي ما يعادل 33 مليون جنيه مصري.

وتابعت :" أما الأزمة الثانية، أن المدير الفني خورخي فوساتي لا يريد أن يترك فريقه قبل انتهاء الدوري الأورجوياني الذي سيتم انتهائه عقب أسبوعين من تاريخ اليوم الخميس 30-8-2019.

وقالت علي أن المفاوضات مع المدير الفني الأوروجوياني جاءت بعد فشل الأهلي في الوصول إلى اتفاق مع ماني روجشمت المدير الفني السابق لفريق بايرن ليفركوزن، بعد طلبه 2 مليون و800 ألف دولار لقبول التعاقد معه.

وأشارت مقدمة برنامج 7×7 الى أن، الأهلي يدرس رفع المقابل المادي المرصود للمدير الفني حيث أن جميع المرشحين يطالبون بتواجد جهاز فني أجنبي لمرافقتهم.

وصرحت علي أن، الإسباني كيكي فلورس المدير الفني السابق لأتلتيكو مدريد مرشح بقوة للإدارة الفنية للأهلي كاسم ثاني عقب الأوروجوياني خورخي فوساتي.

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