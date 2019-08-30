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رياضة

تعرف على رسالة لويس إنريكي المؤثرة لابنته الراحلة بسبب السرطان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:45 ص
لويس إنريكي وابنته
لويس إنريكي وابنته
أحمد هاني
تلقي المدرب الدولي الإسباني السابق لويس إنريكي خبرًا صادما بوفاة ابنته صاحبة الـ 9 أعوام ، مساء اليوم الخميس بعد صراعها الأليم مع المرض.

وأكد إنريكي أن ابنته زانا توفيت بعد صراع مع المرض، وهو السبب الرئيسي في قرار تركه منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا في الفترة الأخيرة.

ونشر إنريكي بيانا بالنيابة عن أسرته، جاء فيه: "ابنتنا زانا توفيت بعد ظهر الخميس بعمر 9 سنوات، بعدما صارعت المرض لمدة 5 أشهر".

ووجهت أسرة إنريكي الشكر لكل المتعاطفين والداعمين لهم على مدار الأشهر الماضية، كما شكر المدرب الإسباني الطاقم الطبي في المستشفى الذي خضعت فيه ابنته للعلاج.

كما توجه إنريكي برسالة إلى روح ابنته، جاء فيها: "سنفتقدك بشدة، لكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا، ونأمل بأن نلتقي مجددا في المستقبل، فأنت ستكونين النجمة التي سترشد عائلتنا".

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