يغادر الاستوديو .. شريف مدكور يتعرض لوعكة بسبب السرطان على الهواء

أعلن الإعلامي شريف مدكور، أنه سوف يسافر إلى لندن للفسحة في رأس السنة، وذلك عقب الشفاء من مرض السرطان، مرددا: «أنا عايز اخد شريف لوحده أفسحه».





وأشار مدكور خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه كان قبل إصابته بسرطان القولون كان 72 كيلو، لكنه عقب العلمية وجلسات الكيماوي فقد ما يقرب من 10 كيلو، منوها أنه عقب الشفاء سوف يستعيد وزنه الطبيعي مرة أخرى.



