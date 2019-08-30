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طريقة عمل بيتزا ساندوتش

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:56 ص
طريقة عمل بيتزا ساندوتش
طريقة عمل بيتزا ساندوتش
هاجر هانئ
بيتزا ساندوتش من الأطباق الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير بيتزا ساندويتش
سجق بلدي بدون جلد، ومهروس
عجينة بيتزا
صوص بيتزا
جبن موتزاريلا
ريحان فريش
صوص ثوم
ريحان مجفف
1 ملعقة زيت

طريقة تحضير بيتزا ساندويتش
* يرفع السجق مع صوص البيتزا على النار حتى تمتزج المكونات ثم تضاف الجبن الموتزريلا ثم الريحان الفريش
* تفرد عجينة البيتزا في صينية بيتزا ثم تضاف فوقها حشوة السجق.
* تضاف طبقة أخرى من عجينة البيتزا فوقها وتغلق على الحشوة جيدًا
* يدهن وجه العجينة بالقليل من الزيت ثم يرش الريحان المجفف.
*تخبز بالفرن ثم تقدم وفوقها صوص البيتزا وصوص الثوم بالهنا


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