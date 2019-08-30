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شريف مدكور يكشف عن هوية شخص مميز هاتفه أثناء مرضه

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:18 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي شريف مدكور، أنه عقب إصابته بالسرطان تلقى اتصال هاتفي من رقم مميز، وبعد الرد عليه اكتشف أنه الكينج محمد منير؛ الذي اتصل للاطمئنان على صحته.

وأشار مدكور خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه أيضا ليس من أصدقاء النجم أحمد عز؛ لكنه تلقى اتصالا منه يدعوه على حضور حفل فيلم الممر؛ مرددا: «أنا عمري ما شوفت عز ولا الكينج .. بس ادوني طاقة وشحنة غير عادية».

وأوضح مدكور، أن مرضه منحة من ربنا؛ ودائما يشعر أن الله يقف بجواره يقويه على المواصلة.

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