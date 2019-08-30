ظهير أيسر سموحة على أعتاب الإسماعيلي

يكثف مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان رئيس النادي،مفاوضاته مع مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، لضم محمود معاذ ظهير أيسر سموحه، من اجل تدعيم صفوف الاسماعيلي بداية من الموسم المقبل.



واقترب اللاعب من الانضمام لصفوف الاسماعيلي بعد ان بدأت المفاوضات تنال القبول من الطرفيين، ويتبقي فقط الوصول مع اللاعب للاتفاق حول المقابل المادي



يذكر ان الاسماعيلي دعم صفوفه بالعديد من الصفقات ابرزها محمد حمدي زكي واحمد مدبولي وإبراهيم ابواليزيد وخليل نيمار وشيلونجو ومحمود عبدالعاطي دونجا والغيني بيكيتي ومحمد مخلوف