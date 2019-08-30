ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهير أيسر سموحة على أعتاب الإسماعيلي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:13 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
حبيبة معتز
يكثف مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان رئيس النادي،مفاوضاته مع مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، لضم محمود معاذ ظهير أيسر سموحه، من اجل تدعيم صفوف الاسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

واقترب اللاعب من الانضمام لصفوف الاسماعيلي بعد ان بدأت المفاوضات تنال القبول من الطرفيين، ويتبقي فقط الوصول مع اللاعب للاتفاق حول المقابل المادي

يذكر ان الاسماعيلي دعم صفوفه بالعديد من الصفقات ابرزها محمد حمدي زكي واحمد مدبولي وإبراهيم ابواليزيد وخليل نيمار وشيلونجو ومحمود عبدالعاطي دونجا والغيني بيكيتي ومحمد مخلوف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرط وحيد للإسماعيلي للموافقة على رحيل نجم الزمالك

الإسماعيلي يحصل على خدمات مهاجم الأهلي

التعاقد مع 9 ورحيل 11 .. تعرف على صفقات الإسماعيلي فى الميركاتو الصيفي

الجهاز الفنى يقترب من إنهاء تجربة نيمار مع الإسماعيلى

الإسماعيلي يكثف مجهوداته للتعاقد مع مهاجم وظهير أيسر

رسميا .. نجم الداخلية ينضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر

ترشيحاتنا

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة

بـ صورة من الفرح .. منة شلبى تحسم جدل خطوبتها

مفاجأة .. الكاف يبدأ فتح ملف شركة لاجاردير الفرنسية من جديد

شاهد حريق ضخم في شركة بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة

مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد

صحي بعد ما غسلوه.. مصاب بالشلل الدماغي موهوب كرة حلمه يقابل صالح جمعة وحازم إمام.. صور

أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر

مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد

شاهد .. تعليق مثير من النادي الأهلي على اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب الفريق

الأهلى يحسم الجدل حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق

يغيب عن ملك وكتابة.. عدلي القيعي فى البرتغال لإنهاء صفقة انتقال كهربا لـ الاهلى

بث مباشر.. مباراة ناشئي منتخب مصر لليد أمام أنجولا في نهائي كأس العالم

مفاجآت بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر

مفاجأة .. إيهاب جلال يحسم الجدل حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر .. فيديو

150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد

لـ مواجهة الأهلي... الجهاز الطبي للزمالك يعد ثنائي الفريق

اخبار الرياضة.. تركي ال الشيخ يعلن عن صفقة جديدة.. الاهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد..اتهامات تطارد محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة