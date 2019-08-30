رسميا .. نجم الداخلية ينضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر

نجح مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان، في التعاقد مع محمد مخلوف لاعب وسط فريق الداخلية الهابط للقسم الثاني، وذلك في صفقة انتقال حر، من اجل تدعيم خط وسط الاسماعيلي بداية من الموسم المقبل.



كان مخلوف صاحب ال٢٤ عاما لاعبا في فاركو ثم انتقل للزمالك قبل ان ينضم لفريق الداخلية.



الجدير بالذكر ان الاسماعيلي إبرام العديد من الصفقات ابرزهم محمد حمدي زكي واحمد مدبولي وإبراهيم ابواليزيد وشيلونجو ومحمود عبدالعاطي دونجا.