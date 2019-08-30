ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. نجم الداخلية ينضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:51 ص
محمد مخلوف لاعب وسط
محمد مخلوف لاعب وسط فريق الداخلية
حبيبة معتز
نجح مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان، في التعاقد مع محمد مخلوف لاعب وسط فريق الداخلية الهابط للقسم الثاني، وذلك في صفقة انتقال حر، من اجل تدعيم خط وسط الاسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

كان مخلوف صاحب ال٢٤ عاما لاعبا في فاركو ثم انتقل للزمالك قبل ان ينضم لفريق الداخلية.

الجدير بالذكر ان الاسماعيلي إبرام العديد من الصفقات ابرزهم محمد حمدي زكي واحمد مدبولي وإبراهيم ابواليزيد وشيلونجو ومحمود عبدالعاطي دونجا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاركو يضم هشام فتح الله لدعم صفوفه بالممتاز ب

البنك الأهلي يضم مدافع سوهاج استعدادًا لـ الممتاز ب

لمدة موسمين.. فيرون يوقع رسميا لـ نادى المنيا

مدافع شباب مغاغة ينضم رسميا لبني مزار

بعد انضمام عواد للزمالك..الإسماعيلي ينهي اتفاقه مع مدبولي

استعدادا لـ الدوري.. أسوان يدعم صفوفه بحارس الأهلي السابق

ترشيحاتنا

إنجاز وراء إنجاز.. مصر تحطم الرقم القياسي بدورة الالعاب الافريقية

بعد تنصيبه رسميا .. جمال الغندور يصطدم بـ 6 تحديات فى لجنة الحكام

بفستان ضيق وقصير.. شمس الكويتية تثير الجدل من جديد وتعلق بكلمات صادمة

أبرزهم مدحت شلبى ..الإعلاميين تكشف أسماء الحاصلين على تصريح نقابى

ماذا تفعل ثمرة واحدة من التين البرشومي لجسمك؟

تقرأه من اليمين زي الشمال .. رقم العام الهجري الجديد تاريخي

غيرنا مش عارف.. تركى ال الشيخ يعلن انتقال صفقة مدوية إلى ناديه

أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر

مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد

الأهلى يحسم الجدل حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق

يغيب عن ملك وكتابة.. عدلي القيعي فى البرتغال لإنهاء صفقة انتقال كهربا لـ الاهلى

بث مباشر.. مباراة ناشئي منتخب مصر لليد أمام أنجولا في نهائي كأس العالم

مفاجآت بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر

150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد

لـ مواجهة الأهلي... الجهاز الطبي للزمالك يعد ثنائي الفريق

اخبار الرياضة.. تركي ال الشيخ يعلن عن صفقة جديدة.. الاهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد..اتهامات تطارد محمد صلاح

خالد الغندور يعلن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة