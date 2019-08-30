لمرورها بحالة نفسية سيئة .. إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في نيل أسيوط

نجح أمين شرطة فى إنقاذ فتاة ألقت نفسها بالنيل بأسيوط.



ورد بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط بقيام إحدى الفتيات "طالبة جامعية" بالقفز فى مياه ترعة الإبراهيمية من أعلى كوبرى 25 يناير دائرة القسم حيث تمكن أحد أمناء الشرطة المعين خدمة القول الأمنى للمرور بدائرة القسم من إنقاذ الفتاة المشار إليها "دون إصابات "



وبسؤالها عللت قيامها بذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لرسوبها أكثر من مرة بالكلية.