شبيه لوكاكو على رادار سموحة

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أهدى المهندس محمد فرج عامر لفريق كرة القدم لاعبا اسطوريا، وصفه بعض خبراء الكرة برشيد ياكينى أيقونة الكرة الأفريقية، وشبهه البعض الآخر بروميلو لوكاكو الاسطورة البلجيكي، مؤكدين انه لاعب من طراز فريد ولن يستمر فى الدورى المصرى كثيرا وسوف تتخاطفه الملاعب الأوربية .



وأثار اللاعب الجديد إعجاب المدير الفنى ووجد فيه ضالته وبدد حيرته بالحصول على رأس حربة بمواصفات عالمية ورشحه ليكون مفاجأة مدوية فى الدورى المصرى.



وأوصى قائد الفريق الأزرق شقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع الوافد الجديد مؤكدا على ضرورة السرعة والسرية فى إنهاء قيد اللاعب الفذ.



وتكفل المهندس فرج عامر بقيمة الصفقة كاملة من حسابه الخاص، مؤكدا انها لن تكلف سموحه مليما واحدا.