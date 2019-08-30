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حوادث

إخماد حريق التهم طابقين بمبنى إداري في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبري
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل شب فى مبنى إدارى تحت الإنشاء بشارع التسعين الشمالى بالقاهرة الجديدة.

وقد تسببت النيران فى إحداث حالة من الفزع لدى السكان بالمنطقة نتيجة تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمبنى ادارى تحت الإنشاء بشارع التسعين الشمالى بالقاهرة الجديدة.

على الفور تم توجيه 10 سيارات إطفاء و2 سلم هيدروليكي بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم محاصرة النيران التى التهمت أجزاء الطابقين السادس والسابع من المبنى.

فيما تم غلق محيط منطقة البلاغ وفرض كردون امنى حتى الانتهاء من الحريق والسيطرة عليه.

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