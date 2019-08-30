طريقة عمل زبادي الفخار في المنزل

زبادي الفخار من الوجبات الخفيفة التى يمكنك تناولها فى وجبة العشاء، فنقدم لكم طريقة عمل زبادى الفخار على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير زبادي الفخار
1 لتر لبن
سكر حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زبادي سادة
التقديم
صوص كريز
صوص بلوبيري
خوخ كمبوت مفروم
أناناس كمبوت مفروم
طريقة تحضير زبادي الفخار
* يسخن اللبن على النار ويضاف له الزبادي ويقلب كل الخليط
* يوضع في فخارات أو أكواب زجاج
* ترص الفخارات في صينية ويضاف لها الماء الساخن
* توضع في فرن دافىء مطفأ لمدة 12 ساعة
* تزين وتقدم
مقادير زبادي الفخار
1 لتر لبن
سكر حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زبادي سادة
التقديم
صوص كريز
صوص بلوبيري
خوخ كمبوت مفروم
أناناس كمبوت مفروم
طريقة تحضير زبادي الفخار
* يسخن اللبن على النار ويضاف له الزبادي ويقلب كل الخليط
* يوضع في فخارات أو أكواب زجاج
* ترص الفخارات في صينية ويضاف لها الماء الساخن
* توضع في فرن دافىء مطفأ لمدة 12 ساعة
* تزين وتقدم