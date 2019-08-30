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رياضة

أبوجريشة ينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي للانضمام للإسماعيلى

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:16 ص
محمد محسن ابوجريشة
محمد محسن ابوجريشة
حبيبة معتز
اقترب محمد محسن ابوجريشة، عضو اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي، من التعاقد مع مهاجم أفريقي "سوبر " من اجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من اجل تدعيم خط هجوم الدراويش بداية من الموسم المقبل.

وذلك بعد رحيل ريتشارد بافور مدافع الفريق رسميا عن الاسماعيلي، ليتبقي مقعد في قائمة الفريق بعد التعاقد مع شيلونجو والغيني بيكيتي

وعلم موقع صدي البلد ان ابوجريشة انهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي ومن المقرر ان يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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