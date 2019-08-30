ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صربي الجنسية يقترب من قيادة الدراويش

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:25 ص
نادي الاسماعيلي
نادي الاسماعيلي
حبيبة معتز
استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على التعاقد مع جهاز فني أجنبي لقيادة الدراويش بداية من الموسم المقبل.

وعلم موقع صدي البلد أن هناك مفاوضات مع مدير فني صربي الجنسية، وهناك حالة من الكتمان داخل مجلس الادارة لعدم الإفصاح عن كواليس الصفقة لحين إتمامها رسميا.

في ذلك السياق يسعى مجلس إدارة الإسماعيلي في إقناع الجهاز الفني الحالي بقيادة محمود جابر المدير الفني للفريق لمعاونة المدير الفني الأجنبي للموسم المقبل، وهو ما يرفضه "جابر" حتى الآن.

موضوعات متعلقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يتعاقد مع حارس مخضرم لـ5 مواسم

أحمد كابوريا على رادار الإسماعيلي

موسم صيفي ساخن.. صفقات نارية لـ الزمالك استعدادا للموسم الجديد

موجز الرياضة .. صفقات نارية لـ الزمالك .. قفشة في الأهلي رسميا.. حسن شحاتة يقترب من منتخب مصر

كلام نهائى.. مدرب أجنبى يقود الإسماعيلى فى الموسم الكروى الجديد

ترشيحاتنا

تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 .. صدمة لـ ريال مدريد و ليفربول

لمرورها بحالة نفسية سيئة .. إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في نيل أسيوط

دقيقة و30 ثانية.. شاهد تحدى أقصر خطبة جمعة في التاريخ على الهواء

بالأبيض والأزرق.. حورية فرغلي بإطلالة جريئة تثير الجدل

بـ صورة من الفرح .. منة شلبى تحسم جدل خطوبتها

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة

أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر

مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد

شاهد .. تعليق مثير من النادي الأهلي على اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب الفريق

الأهلى يحسم الجدل حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق

يغيب عن ملك وكتابة.. عدلي القيعي فى البرتغال لإنهاء صفقة انتقال كهربا لـ الاهلى

بث مباشر.. مباراة ناشئي منتخب مصر لليد أمام أنجولا في نهائي كأس العالم

مفاجآت بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر

مفاجأة .. إيهاب جلال يحسم الجدل حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر .. فيديو

150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد

لـ مواجهة الأهلي... الجهاز الطبي للزمالك يعد ثنائي الفريق

اخبار الرياضة.. تركي ال الشيخ يعلن عن صفقة جديدة.. الاهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد..اتهامات تطارد محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة