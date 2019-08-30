صربي الجنسية يقترب من قيادة الدراويش

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على التعاقد مع جهاز فني أجنبي لقيادة الدراويش بداية من الموسم المقبل.



وعلم موقع صدي البلد أن هناك مفاوضات مع مدير فني صربي الجنسية، وهناك حالة من الكتمان داخل مجلس الادارة لعدم الإفصاح عن كواليس الصفقة لحين إتمامها رسميا.



في ذلك السياق يسعى مجلس إدارة الإسماعيلي في إقناع الجهاز الفني الحالي بقيادة محمود جابر المدير الفني للفريق لمعاونة المدير الفني الأجنبي للموسم المقبل، وهو ما يرفضه "جابر" حتى الآن.