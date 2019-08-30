شاهد .. تعليق مثير من النادي الأهلي على اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب الفريق

علق أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي، على أنباء اقتراب المدرب الإيطالي ماسيمو كاريرا، مدرب يوفنتوس الإيطالي، من تدريب النادي الأهلي.



ورد أمير توفيق على منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي يعبر عن غضب الجماهير من اقتراب ماسيمو كاريرا من تدريب الأهلي.



وكان المنشور يعبر عن أن مسيرة المدرب الإيطالي ليست قوية ليرد أمير توفيق قائلا: "أي كلام".



ويبحث النادي الأهلي عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد أن رحيل مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق.