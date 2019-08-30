عقب حوادث السرقة والقتل.. انخفاض كبير في أعداد السياح السعوديين لتركيا

تراجعت أعداد السياح السعوديين إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بنسبة 16.96%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018.



ووفقا بيانات نشرتها وزارة الثقافة والسياحة التركية، بلغ عدد السياح السعوديين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 نحو 370265 سائحا، فيما بلغ عددهم في الفترة نفسها من 2018 نحو 445875 سائحا.



وكشفت صحيفة الاقتصادية السعودية، عن تراجع أعداد السياح السعوديين في شهر يوليو فقط بنسبة 18.1%، إذ بلغ 135273 سائحا مقارنة بـ 165331 سائحا في يوليو 2018.



يذكر أن سفارة المملكة في تركيا شددت خلال وقت سابق، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر خصوصا في الأماكن العامة المزدحمة، في ظل تعرض مواطنين لحالات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية في بعض المناطق من قبل عصابات تستهدف السائح السعودي.



