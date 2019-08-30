يقتل زوجته ويهرب .. جهود أمنية لضبط المتهم في الخليفة

شهد حى سوق الخضار بالإمام الشافعى فى الخليفة جريمة قتل بشعة بعدما قام رجل بذبح زوجته ولاذ بالهرب عقب ارتكابه الجريمة.



على الفور انتقل رجال البحث الجنائى الى مكان البلاغ ، وجار الفحص وإجراء التحريات حول الحادث وسؤال شهود العيان من الجيران.



فيما وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ وملابساته وضبط المتهم.