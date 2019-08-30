ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

أكد خالد بيومي الناقد و المحلل الرياضي أن غياب محمد صلاح نجم المنتخب الأول و فريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة أفضل لاعب في أوروبا تمثل ظلما رهيبا للنجم المصري .
وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" فكرة عدم وجود صلاح في قائمة أفضل لاعب في أوروبا ظالمة جدًا، الموسم الماضي حقق الحذاء الذهبي، أحرز هدف مهم و حساس في لقب دوري الأبطال غير أنه هداف الفريق في البطولة!
وأضاف : " أتمنى أن لا يتأثر الملك المصري و يؤكد أنه اللاعب الأفضل أوروبيًا و بإذن الله عالميً "
نجح المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في إنهاء موسمه المميز مع ليفربول بالتتويج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا عن موسم 2018-2019، على هامش حفلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي أقيمت في موناكو الفرنسية.
كما اختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019
وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" فكرة عدم وجود صلاح في قائمة أفضل لاعب في أوروبا ظالمة جدًا، الموسم الماضي حقق الحذاء الذهبي، أحرز هدف مهم و حساس في لقب دوري الأبطال غير أنه هداف الفريق في البطولة!
وأضاف : " أتمنى أن لا يتأثر الملك المصري و يؤكد أنه اللاعب الأفضل أوروبيًا و بإذن الله عالميً "
نجح المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في إنهاء موسمه المميز مع ليفربول بالتتويج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا عن موسم 2018-2019، على هامش حفلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي أقيمت في موناكو الفرنسية.
كما اختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019