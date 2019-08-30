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رياضة

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:53 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول و المنتخب
ياسمين تيسير
أكد خالد بيومي الناقد و المحلل الرياضي أن غياب محمد صلاح نجم المنتخب الأول و فريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة أفضل لاعب في أوروبا تمثل ظلما رهيبا للنجم المصري .

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" فكرة عدم وجود صلاح في قائمة أفضل لاعب في أوروبا ظالمة جدًا، الموسم الماضي حقق الحذاء الذهبي، أحرز هدف مهم و حساس في لقب دوري الأبطال غير أنه هداف الفريق في البطولة!

وأضاف : " أتمنى أن لا يتأثر الملك المصري و يؤكد أنه اللاعب الأفضل أوروبيًا و بإذن الله عالميً "

نجح المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في إنهاء موسمه المميز مع ليفربول بالتتويج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا عن موسم 2018-2019، على هامش حفلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي أقيمت في موناكو الفرنسية.

كما اختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019

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