ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

أكد خالد بيومي الناقد و المحلل الرياضي أن غياب محمد صلاح نجم المنتخب الأول و فريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة أفضل لاعب في أوروبا تمثل ظلما رهيبا للنجم المصري .



وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" فكرة عدم وجود صلاح في قائمة أفضل لاعب في أوروبا ظالمة جدًا، الموسم الماضي حقق الحذاء الذهبي، أحرز هدف مهم و حساس في لقب دوري الأبطال غير أنه هداف الفريق في البطولة!



وأضاف : " أتمنى أن لا يتأثر الملك المصري و يؤكد أنه اللاعب الأفضل أوروبيًا و بإذن الله عالميً "



نجح المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في إنهاء موسمه المميز مع ليفربول بالتتويج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا عن موسم 2018-2019، على هامش حفلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي أقيمت في موناكو الفرنسية.



كما اختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019



