رئيس الاتحاد السكندري يكشف سر طلب الفريق الاستعانة بحكام أجانب في نصف نهائي كأس مصر

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن سر طلب النادي الاستعانة بـ حكام اجانب خلال مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر .



وأكد مصيلحي في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن محمد معروف حكم مباراة الزمالك امام مصر المقاصة دولي و متميز و لكنه كان غير موفق خلال ادارته للمباراة و اتخذ العديد من القرارات الخاطئة .



وأضاف أنه هاتفه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عقب المباراة و ابلغه بموافقته على استقدام حكام اجانب نظرا لصعوبة المباراة و الخطأ غير مسمح بها .



وتابع أنه تلقي العديد من رسائل الواتس اب عبر هاتفه من جماهير و محبي الفريق بضرورة استقدام حكام اجانب لمباراة نصف نهائي كاس مصر .



