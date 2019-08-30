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فن

شاهد .. آخر ظهور للنجمة ميرفت أمين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:48 ص
ميرفت أمين
ميرفت أمين
شيري نبيل
شاركت الفنانة الشابة أميرة هاني جمهورها بنشر صورة جديدة تجمعها بالنجمة ميرفت أمين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت أميرة على الصورة: "القطة الحلوة وأنا عائلة فضل الخولي .. مسلسل "قيد عائلي".

يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.
شاهد .. آخر ظهور للنجمة ميرفت أمين

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