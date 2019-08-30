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فن

صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين .. شاهد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:18 ص
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
القسم الميدانى
نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "

وكتب صلاح عبدالله " في محاولة شبه فاشلة للتبطيل عملت جدول سيجارة كل ساعة وفي الساعة الثالثة حسيت إني صايم وهمووووووت وأفطر .. إدعولي الله يستركم " .

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يقويك - ربنا يعافيك منها ان شاء الله - ربنا يكرهك فيها.

يذكر ان صلاح عبدالله شرك فى رمضان ٢٠١٩ بمسلسل هوجن بطولة محمد امام و كريم محمود عبد العزيز وغيرهم من الفنانين .




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