صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين .. شاهد

في محاولة شبه فاشلة للتبطيل عملت جدول سيجارة كل ساعة وفي الساعة الثالثة حسيت إني صايم وهمووووووت وأفطر

🙏إدعولي الله يستركم🙏 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) August 29, 2019

نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "وكتب صلاح عبدالله " في محاولة شبه فاشلة للتبطيل عملت جدول سيجارة كل ساعة وفي الساعة الثالثة حسيت إني صايم وهمووووووت وأفطر .. إدعولي الله يستركم " .وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يقويك - ربنا يعافيك منها ان شاء الله - ربنا يكرهك فيها.يذكر ان صلاح عبدالله شرك فى رمضان ٢٠١٩ بمسلسل هوجن بطولة محمد امام و كريم محمود عبد العزيز وغيرهم من الفنانين .