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فن

تامر حسني ينتهي من أغنيته "دلوقتى ارتاح" في فيلمه "الفلوس"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:01 ص
تامر حسني
تامر حسني
شيرى نبيل
انتهى النجم تامر حسنى من تصوير أغنيته الجديدة "دلوقتى ارتاح" ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، تأليف محمد عبد المعطى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن المقرر عرض الفيلم فى شهر أكتوبر المقبل بجميع دور العرض.

فيلم "الفلوس"، ينتظر طرحه في دور العرض، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من زينة، ‏خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.‎

ومن ناحية أخرى يدخل الفنان تامر حسني منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي لعام 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما".

وتم إدارج اسم تامر فى ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير فى "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالا" و"غربا" و"جنوبا".

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