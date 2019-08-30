وزير الدفاع الأمريكي السابق: صمتي عن إدارة ترامب لن يكون أبديا

أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، على أن آرائه ومعلوماته حول قيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب، يجب أن تظل سرية، لا يعلمها أحد، إلا أنه صرح بأن الصمت لن يكن ابديا.



وقال ماتيس في حوار له مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية: "عليا واجب الصمت. إذا تركت إدارة ، فأنت مدين لبعض الصمت".



وأضاف ماتيس: "عندما تغادر إدارة تنفذ سياسات مختلفة، يجب عليك أن تترك العاملين فيها فرصة للدفاع عن البلاد"، مشيرا إلى أن: "علينا أن نعطي الأشخاص الذين يحموننا بعض الوقت لأداء واجباتهم بدون أن إضافة انتقاداتي".



وحول رأيه في تقديم النقد إلى حكم ترامب، أصر ماتيس على أنه من غير المناسب: "تعريض البلاد للخطر بمهاجمة القائد الأعلى المنتخب".



ومن ناحية أخرى، أشار ماتيس إلى أنه قد يتحدى ترامب علانية قريبا، ويكشف تفاصيل فترة تواجده داخل وزارة الدفاع، قائلا: "هناك فترة أدين فيها بصمتي. إنها ليست أبدية. وقال "لن يكون الصمت للأبد".