ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي السابق: صمتي عن إدارة ترامب لن يكون أبديا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:46 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس
شريف سيد
أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، على أن آرائه ومعلوماته حول قيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب، يجب أن تظل سرية، لا يعلمها أحد، إلا أنه صرح بأن الصمت لن يكن ابديا.

وقال ماتيس في حوار له مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية: "عليا واجب الصمت. إذا تركت إدارة ، فأنت مدين لبعض الصمت".

وأضاف ماتيس: "عندما تغادر إدارة تنفذ سياسات مختلفة، يجب عليك أن تترك العاملين فيها فرصة للدفاع عن البلاد"، مشيرا إلى أن: "علينا أن نعطي الأشخاص الذين يحموننا بعض الوقت لأداء واجباتهم بدون أن إضافة انتقاداتي".

وحول رأيه في تقديم النقد إلى حكم ترامب، أصر ماتيس على أنه من غير المناسب: "تعريض البلاد للخطر بمهاجمة القائد الأعلى المنتخب".

ومن ناحية أخرى، أشار ماتيس إلى أنه قد يتحدى ترامب علانية قريبا، ويكشف تفاصيل فترة تواجده داخل وزارة الدفاع، قائلا: "هناك فترة أدين فيها بصمتي. إنها ليست أبدية. وقال "لن يكون الصمت للأبد".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجآت بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

طفل يحبس أمه 4 ساعات بالمطبخ والدفاع المدني يتدخل

بالأبيض والأزرق.. حورية فرغلي بإطلالة جريئة تثير الجدل

وداع حزين.. منتخب مصر يخسر من إيطاليا في نصف نهائي كأس العالم لناشئي الطائرة

يغادر الاستوديو .. شريف مدكور يتعرض لوعكة بسبب السرطان على الهواء

سبحان الله .. الأغنياء عرضة للسرطان أكثر من الفقراء لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة