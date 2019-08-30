نفق لعبة ببشتيل يتحول لمقلب قمامة

أرسل محمد منصور شكواه عبر خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من تراكم القمامة والأحجار والحيوانات النافقة داخل نفق لعبة بمنطقة بشتيل.



وقال منصور في رسالته نحن سكان بشتيل نعاني من نفق لعبة إلى مقلب للقمامة والتى تسببت في سد النفق تجاه حركة المرور بالإضافة إلى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة، وطالب بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة.



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