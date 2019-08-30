ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

نفق لعبة ببشتيل يتحول لمقلب قمامة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:56 ص
صدى البلد
أرسل محمد منصور شكواه عبر خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من تراكم القمامة والأحجار والحيوانات النافقة داخل نفق لعبة بمنطقة بشتيل.

وقال منصور في رسالته نحن سكان بشتيل نعاني من نفق لعبة إلى مقلب للقمامة والتى تسببت في سد النفق تجاه حركة المرور بالإضافة إلى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة، وطالب بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

موضوعات متعلقة

أهالى منطقة السيوف يشكون تحول المنطقة لـ مقلب قمامة

الحقونا مش عارفين ننزل من بيوتنا.. مياه الصرف الصحي غرقتنا ببشتيل

كوبرى ترعة الشرقاوية بالقليوبية يتحول لـ مقلب للقمامة والحيوانات النافقة.. صور

أهالي شارع الإيمان ببشتيل: مش بنشوف المياه

ترشيحاتنا

مدرب مصر المقاصة يكشف سر "عصبية" محمد إبراهيم أمام الزمالك

ولاية جورجيا الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب إعصار دوريان

السيطرة على حريق بمحل كشري شهير بالمريوطية

يقتل زوجته ويهرب .. جهود أمنية لضبط المتهم في الخليفة

شاهد .. تعليق مثير من النادي الأهلي على اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب الفريق

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج .. بلقيس تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة