أهالي شارع النصر بسموحة: تعبنا من الباعة الجائلين

أرسل القارئ منتصر مندور المقيم بشارع النصر بسموحة ط محافظة الإسكندرية، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدي البلد بسبب انتشار الباعة الجائلين بالشارع وزيادة إشغالات الطريق للمحلات بصورة لا تسمح بمرور المواطنين بيسر .



وأوضح مندور في رسالته قائلا الكثير من المحلات احتلت الأرصفة والطريق أصبح ضيقا لمرور الأهالى.



وطالب منتصر مندور المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة.



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