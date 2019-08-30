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بين الناس

أهالي شارع النصر بسموحة: تعبنا من الباعة الجائلين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
أرسل القارئ منتصر مندور المقيم بشارع النصر بسموحة ط محافظة الإسكندرية، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدي البلد بسبب انتشار الباعة الجائلين بالشارع وزيادة إشغالات الطريق للمحلات بصورة لا تسمح بمرور المواطنين بيسر .

وأوضح مندور في رسالته قائلا الكثير من المحلات احتلت الأرصفة والطريق أصبح ضيقا لمرور الأهالى.

وطالب منتصر مندور المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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