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خبير اقتصادي: أنصح المواطنين بالاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:24 ص
الخبير الإقتصادى
الخبير الإقتصادى محمد عبدالرازق
حمزة شعيب
قال الخبير الإقتصادى محمد عبدالرازق، إن صرف عوائد مشروع قناة السويس يعزز الثقة فى القيادة الحالية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم صرف عوائد قناة خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وأشار عبدالرازق خلال حواره مع الإعلامى رامى راضون مقدم برنامج "مساء دى إم سى"، إلى أن الدهب صناعة أمنة، وسعره اليوم وصل إلى أعلى مستوى بعد 6 سنوات.

ونوه إلى أن القطاع العقارى هو البيئة الاكثر أمنة وإستقرار وربحا، ناصحا المواطنين بضروة الإستفادة من عوائد قناة السويس وإستثمارها فى العقارات، مضيفا:"المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أيضا مناسبة لكل المواطنين الذين يتسلمون عوائد قناة السويس الشهر القادم.

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