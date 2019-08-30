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أخبار العالم

الكشف عن موعد إطلاق حزب باباجان الجديد في تركيا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:48 ص
علي باباجان وأردوغان
علي باباجان وأردوغان
قسم الخارجي
كشف الكاتب أورهان أوجورلو في مقاله بصحيفة “يني تشاغ” التركية المعروفة، نقلا عن مصادر موثوق فيها، عن الموعد المقرر لإعلان تأسيس حزب نائب رئيس الوزراء السابق والعضو المؤسس السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم علي باباجان.

وقال أورهان إن كلا من باباجان ورفيقه الرئيس التركي السابق عبد الله جول سيعلنان تأسيس حزبهما الجديد في يوم 02/02/2020، مشيرًا إلى أن الغرض من اختيار هذا الموعد وتأجيل إعلان التأسيس، يهدف إلى أن يكون تاريخًا لا ينساه الشارع التركي.

وأكد أورهان على أن باباجان بدأ بالفعل تجهيز برنامج حزبه من خلال تشكيل لجان في العديد من المجالات، من بينها التعليم والاقتصاد والأمن والسياسات الخارجية والإعلام.

فيما كشف عن استعداد باباجان للظهور الإعلامي خلال الفترة المقبلة للحديث عن سياسات وبرنامج حزبه الجديد.

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