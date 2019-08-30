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رياضة

مدرب مصر المقاصة يكشف سر "عصبية" محمد إبراهيم أمام الزمالك

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:32 ص
محمد ابراهيم للاعب
محمد ابراهيم للاعب الفريق السابق
ياسمين تيسير
كشف عادل مصطفي المدرب العام لفريق مصر المقاصة عن سر عصبية محمد ابراهيم نجم الفريق المنضم حديثا من فريق الزمالك خلال مباراة الفريق في ربع نهائي كاس مصر.

وأكد عادل مصطفي في تصريحات لقناة اون سبورت أن هناك بعض التصرفات من لاعبي فريق الزمالك اثارت عضب اللاعب مشددا انه لا يجوز محاسبة اللاعب على رد الفعل.

وأضاف أن التركيز أول أمس كان عليه نظرا لانضمامه حديثا للفريق مشددا انه للاعب مميز و ملتزم و يقدم الملطوب منه

وتابع أن المباراة شكلت ضغط شديد على الاعب نظرا لكونها أول مباراة مع الفريق و أمام فريقه السابق.

و فاز الزمالك مساء أول أمس أمام فريق مصر المقاصة بهدف نظيف في مباراة دور ربع النهائي لبطولة كأٍس مصر و ضمن الزمالك التاهل لنصف نهائي البطولة.

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