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أحمد عبد العزيز: أجري فى مسلسل ذئاب الجبل كان 450 جنيها في الحلقة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:01 ص
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
حمزة شعيب
تحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن كواليس مسلسل "ذئاب الجبل"، موضحا أن أحد الفنانين كان يقوم بدور الفنان صلاح عبد الله، واعتذر بعد تصويره 4 مشاهد، وقرر المخرج مجدى أبو عميرة اختيار صلاح عبد الله لهذا الدور.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء DMC"،: "جه صلاح عبد الله، قال معرفش أى حاجة، رغم إنه مخرج مسرحى وله باع كبير فى الإخراج المسرحى فى جامعة القاهرة، كان هو فى تجارة القاهرة وأنا فى تجارة عين شمس، وكمان هو شاعر"، موضحًا أن صلاح عبد الله أدى الدور بشكل محترف.

ونوه "عبد العزيز"، إلى أن أجره فى مسلسل ذئاب الجبل كان 450 جنيهًا فى الحلقة، لافتًا إلى أن المسلسل كان عبارة عن 18 حلقة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك الكثير من الأعمال المسرحية التى لم يتم تسجيلها أو توثيقها".

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أجري كان 450 جنيه .. أحمد عبدالعزيز يكشف كواليس ذئاب الجبل

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