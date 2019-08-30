هبة مجدي: أتمنى أن أقدم برنامجا اجتماعيا .. صور

قالت الفنانة هبة مجدي إنها تتمنى أن تقدم برنامجا اجتماعيا يناقش الموضوعات التي يعاني منها المجتمع .



أَضافت خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد أن هذه النوعية من البرامج هي التي يهتم بها الجمهور ومفيدة له ، خاصة أن هناك عددا قليلا من البرامج هي التي تركز على هذه القضايا.



ويذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ولد الغلابة" ويعد ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثها على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.