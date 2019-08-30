بماذا يحلم المكفوفون ؟ .. تعرف على الإجابة

هل يحلم المكفوفون ؟.. قصة ابتدت بسؤال بين صديقين فى جلسة ودية، ليبدأ أحدهما فى البحث المطول فى العديد من الدراسات، من أجل الوصول للإجابة الصحيحة والدقيقة على سؤال صديقه، تحديدًا حول إمكانية رؤيتهم للألوان فى الحلم أم لا ؟



وجاءت دراسة حديثة تؤكد أن الأشخاص الذين ولدوا مكفوفين لا يستطيعوا تمييز الألوان رغم رؤيتهم لها فى الحلم اما من فقدوا بصرهم نتاج حادث ما أو مرض، يستطيعون بكل بشاطة تمييز الألوان فى الحلم.



لذلك فالإجابة الأدق أنهم لايستطيعون الرؤية فى أحلامهم مثل ما يحدث فى الواقع، ولكن تجريتهم مع الحلم تظل فعالو بالإعتماد على باقى الحواس الأخرى.



وكشفت دراسة دانمركية أجريت في عام 2014 أن الذين ولدوا بنظرهم الطبيعى، ثم أصبحوا مكفوفين يمكنهم رؤية الحلم على هيئة صور.



كما أظهرت الدراسة شيئًا آخر مثيرًا للاهتمام، حيث يحصل الأشخاص المولودون بالعمى على كوابيس أكثر من نظرائهم غير المكفوفين، ومن أشهرها كابوس فقدان الكلب الخص بهم الذى يرشدهم إلى طريقهم يوميًا.

