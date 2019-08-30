السيطرة على حريق بمحل كشري شهير بالمريوطية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل محل كشري شهير بمنطقة المريوطية بعد اندلاع النيران في مدخنة المحل.



أسفر الحريق عن بعض التلفيات في بعض الشقق السكنية بالعقار محل الواقعة.



أصيب سكان المنطقة بحالة من الهلع والفزع بعد رؤية السنة اللهب ترتفع وانتقلت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء والسيطرة على النيران قبل أن تنتقل إلى الشقق السكنية.