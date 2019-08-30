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رياضة

باسم علي يكشف عن موقفه من بند عدم مشاركته مع الجونة أمام الأهلي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:40 ص
باسم على نجم فريق
باسم على نجم فريق الاهلي المعار للجونه
ياسمين تيسير
كشف باسم على نجم فريق الأهلي المعار للجونة عن خطته من أجل العودة مرة أخرى لصفوف المارد الأحمر مؤكدا أن الأهلي هو بيته و أهله.

وأضاف في تصريحات لـ قناة " إم بي سي " أن قلة مشاركته مع الأهلي أثرت كثيرا على مستواه ولياقته البدنية مشددا أن الجونة سيكون بوابته للعودة مرة أخرى للأهلي.

أما بشأن إضافة بند يمنع لعبه أمام الأهلي فأكد أنه سيرفض تماما إضافة هذا البند نظرا لرغبته الشديدة في المشاركة باستمرار مع الجونة مشددا أن تلك المباراة وارد أن تصبح بوابة عودته مرة أخرى.

وأكمل أن سيسعى خلال الفترة القادمة لتقديم أداء جيد مع فريقه الجديد لضمان عودته لبيته مشددا أنه يفضل المشاركة بشكل أساسي مع الجونة عن الجلوس المستمر بدكة البدلاء في الأهلي.

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