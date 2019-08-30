بدء تصوير "في عشق البنات" أكتوبر المقبل

عيقد المنتج محمد الأباصيري جلسات عمل مع المؤلف أسامة فهمي، لاختيار أبطال فيلم "في عشق البنات"، الذي من المقرر انطلاق تصويره في أكتوبر المُقبل.



"في عشق البنات" هو التجربة الثانية للأباصيري بعد تعاونه مع الفنان سامح حسين في فيلم "الرجل الأخطر".



تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول أربعة فتيات لكل منهن قصة مختلفة تشبه واقع الكثير من الفتيات.