بدأ من المدخنة .. تفاصيل حريق بمطعم كشري بالمريوطية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع بأحد مطاعم الكشري الشهيرة بشارع المنشية نزلة المريوطية، وأسفر الحريق عن إصابة عدد من العمال والسكان بحالات اختناق وتضرر بعض الشقق أعلي المطعم.



تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة المريوطية، انتقلت علي الفور القوات مدعمة بـ 4 سيارات إطفاء ونجحت في محاصرة النيران وإخمادها.



وذكر بعض شهود العيان أن الحريق أسفر عن تضرر 3 شقق كائنة أعلى المحل، وإصابة بعض الأشخاص وعامل بالمحل باختناقات، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق بدأ أولا في مدخنة المحل داخل منور العقار ثم امتد للأعلي.



وحرر عدد من سكان العقار المتضررين محاضر مشيرين إلي عدم وجود تراخيص للمحل.