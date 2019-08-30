صعب تعيش جسد بلا روح .. بكلمات مؤثرة ينعى عصام الحضري ابنة لويس إنريكي

توفيت اليوم ابنة لويس انريكي.. الله يصبره

اد ايه صعب انك تعيش جسد بلا روح ولا قلب 💔 pic.twitter.com/jigbl3ZU4E — Essam El-Hadary (@ElHadary) August 30, 2019

وجه عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق رسالة لـ المدرب الدولي الإسباني السابق لويس إنريكي عقب وفاة نجلته ذات الـ 9 اعوام بعد صراع مع المرض.ونشر عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ انريكي بصحبة ابنته و علق :" توفيت اليوم ابنة لويس انريكي.. الله يصبره .... اد ايه صعب انك تعيش جسد بلا روح ولا قلب ".تلقي المدرب الدولي الإسباني السابق لويس إنريكي خبرًا صادما بوفاة ابنته صاحبة الـ 9 أعوام ، مساء اليوم الخميس بعد صراعها الأليم مع المرض.وأكد إنريكي أن ابنته زانا توفيت بعد صراع مع المرض، وهو السبب الرئيسي في قرار تركه منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا في الفترة الأخيرة.ونشر إنريكي بيانا بالنيابة عن أسرته، جاء فيه: "ابنتنا زانا توفيت بعد ظهر الخميس بعمر 9 سنوات، بعدما صارعت المرض لمدة 5 أشهر".