موجز الفن: سمير صبري يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة .. وهبة مجدي: أتمنى أن أقدم برنامجا اجتماعيا

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
هبة مجدي: أتمنى أن أقدم برنامجا اجتماعيا .. صور
إيهاب فهمي ينتهي من تصوير مسلسل قيد عائلي
سمير صبرى يكشف سر خطير عن الراحلة شادية لأول مرة
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
اتحاد النقابات الفنية يشدد على حماية الملكية الفكرية
بعد إطلاق صالون فيفى عبده الثقافي.. الجمهور يتفاعل معها ونقاش عن الرجال
هبة مجدي: أتمنى أن أقدم برنامجا اجتماعيا .. صور
إيهاب فهمي ينتهي من تصوير مسلسل قيد عائلي
سمير صبرى يكشف سر خطير عن الراحلة شادية لأول مرة
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
اتحاد النقابات الفنية يشدد على حماية الملكية الفكرية
بعد إطلاق صالون فيفى عبده الثقافي.. الجمهور يتفاعل معها ونقاش عن الرجال