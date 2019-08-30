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ولاية جورجيا الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب إعصار دوريان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:51 ص
إعصار دوريان
إعصار دوريان
قسم الخارجي
أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، حالة الطوارئ، في 12 مقاطعة وذلك ما قرب وصول إعصار دوريان إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه قال حاكم الولاية، براين كيمب وفق ما نقلته "الحرة" الأمريكية، إن إعصار دوريان: "لديه القدرة على إحداث آثار كارثية على المواطنين" في جميع أنحاء المنطقة الساحلية جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وكانت ولاية فلوريدا المجاورة أعلنت في وقت سابق حالة طوارئ على مستوى الولاية قبل وصول دوريان المتوقع يوم الاثنين المقبل.

وحث حاكم الولاية المواطنين على الحصول على إمداداتهم الأساسية لمدة أسبوع، بما في ذلك "الغذاء والماء والدواء".

وكان المركز الوطني للأعاصير قد حذر من أن إعصار دوريان قد يضرب الساحل الأمريكي كعاصفة قوية من الفئة الرابعة.

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