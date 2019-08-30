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رياضة

مدرب مصر المقاصة يعدد أسباب هزيمة الفريق أمام الزمالك .. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:12 ص
فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة
ياسمين تيسير
كشف عادل مصطفي المدرب العام لفريق مصر المقاصة سر هزيمة الفريق أول أمس أمام الزمالك في ربع نهائي بطولة كأس مصر مؤكدا أن توقيت المباراة كان صعب للغاية.

وأضاف عادل مصطفي في تصريحات لقناة أون سبورت أن المباراة اقيمت خلال فترة اعداد الفريق للموسم الجديد بالاضافة لوجود عدد كبير من النجوم الجدد بالفريق بقيادة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق.

وتابع عادل مصطفي أن المباراة في حال اقامتها في وقت مختلف فاداء الفريق الفيومي وقتها سيكون مبهر و رائع.

وفاز فريق الكرة الاول بالزمالك مساء أول أمس أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة ليضم الفريق الابيض تأهله لنصف النهائي حيث سيواجه فريق الاتحاد السكندري.

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