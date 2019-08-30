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رياضة

تعرف على تفاصيل انضمام إسلام صلاح لـ المقاولون العرب ودور عرفة في حسم الصفقة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:59 ص
اسلام صلاح جناح
اسلام صلاح جناح فريق بني سويف
مالك خالد
نجح نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في التعاقد مع اسلام صلاح جناح فريق بني سويف، ضمن صفقات الفريق الجديدة استعدادا للممتاز.

ويكشف صدي البلد تفاصيل انضمام اللاعب إسلام صلاح لصفوف الذئاب ودور شقيق النحاس في إتمام الصفقة .
أزمة التجديد.

بدايه الأمر عندما طلب مسؤولي نادي بني سويف تجديد عقد اللاعب اسلام صلاح لمدة إضافية خاصة أن الموسم الحالي هو الاخير في عقده، ولكن رفض اسلام طلبهم وطلب زيادة قيمة عقد الموسم المتبقي له مع النادي، وهذا ما دفع النادي لرغبتهم في رحيل اللاعب عن الفريق.

كيف وصل للمقاولون العرب

عقب حدوث أزمة التجديد مع نادي بني سويف واللاعب إسلام صلاح قام عرفة النحاس شقيق نجم الأهلي عماد النحاس المدير الفني المقاولون العرب بعرض اللاعب على شقيقه من أجل انضمامه لصفوف المقاولون العرب، وبالفعل طلب النخاس رؤية اللاعب في الملعب للتعرف على إمكانية وخضر اسلام بعض التدريبات مع المقاولون العرب وشارك في وديتين مع منتخب السويس وأحد الفرق الكويتية وظهر بشكل مميز ونجح في إقناع الجهاز الفنى بقدراته العالية ، وقام بتوقيع عقود علي بياض المقاولون العرب وقتها ولكن لم يعلن النادي الصفقة انتظارا لحصول اللاعب على الاستغناء الخاص به من نادي بني سويف.
طلب الاستغناء

وتحدث اللاعب اسلام صلاح مع ياسر التوني مدير التوني للحصول على الاستغناء خاصة في ظل رغبة النادي في رحيل اللاعب عقب رفضه تجديد التعاقد بمدة اطول، واخطرة مدير الكرة أن رغبة النادي ارسال عرض رسمي من النادي الذي سترحل اليه، خشية انتقال اللاعب لأي فريق بالصعيد خلال الموسم الجديد.

وبعد مرور عدد من الايام تلقي اللاعب اتصالات من محمد أبو السعود اداري بني سويف بإنهاء الاستغناء الخاص به والحضور للحصول عليه ، وبالفعل قمت باستلام الاستغناء من نادي بني سويف ورحلت عن الفريق.
ابلاغ مدرب المقاولون

وعقب تسلم الاستغناء قمت بإخطار عرفه النحاس شقيق النحاس مدرب المقاولون العرب بتسلمي الاستغناء، وقمنا بإخطار كابتن عماد النحاس لينتهي الأمر بتواجدي مع المقاولون العرب.

تدريب داخلي
ويتدرب حاليا اللاعب اسلام صلاح مع عدد من لاعبي المقاولون العرب منهم كريم مصطفى ومحمود السيد ومحمد طلعت في ظل تواجد الفريق بمعسكر خارج مصر للاستعداد للموسم الجديد.

ويبلغ اللاعب إسلام صلاح من العمر ٢٣ عاما ولعب لصفوف مركز شباب مغاغة، والجونة وبني سويف قبل التوقيع المقاولون العرب.

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