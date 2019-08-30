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قوات فرنسية تنفذ عمليات ضد الإرهابيين في شمال مالي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:03 ص
قوات فرنسية
قوات فرنسية
أ ش أ
أعلنت قوة (برخان) الفرنسية المنتشرة في جمهورية مالي تنفيذ عمليات ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي.

وأكدت القوة الفرنسية - في بيان بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية أمس /الخميس/ - أنها نفذت هذا الأسبوع عمليات ضد الإرهابيين بين مدينتي غاو وميناكا والمناطق المحاذية لهما.

وأضافت أن تنفيذ هذه العمليات يعزز الشراكة العسكرية العملياتية بين قوة برخان والقوات المسلحة المالية. وأكدت قوات برخان أنها نفذت 82 طلعة جوية منها 24 طلعة تمشيط و19 للإمداد و39 في مهمات للنقل.

وأوضحت القوة الفرنسية أن وحدات من الجيش المالي استفادت من مهمات قتالية في محاربة الإرهابيين، خلال مهام مشتركة مع الجنود الفرنسيين، خاصة في مدينة ميناكا، مع تعميق خبراتهم في مجال القتال الإرشاد الفردي والجماعي والجوي.

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