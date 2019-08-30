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تدشين المجموعة الثانية من مشروع طباعة ألف كتاب في الثقافة السودانية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:02 ص
الفريق ركن أحمد عبدون
الفريق ركن أحمد عبدون حماد
أ ش أ
دُشنت في الخرطوم، الليلة، المرحلة الثانية من مشروع الألف كتاب في الثقافة السودانية، في حفل حضره مسؤولون ومثقفون سودانيون ودبلوماسيون.

وحضر الاحتفالية، التي استضافتها قاعة الصداقة في الخرطوم، والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور جراهام عبدالقادر، الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم أحمد مصطفى، والمدير العام لهيئة الخرطوم للصحافة والنشر عبد المجيد السر.

وقال السر - في كلمة خلال الاحتفالية - إن الهيئة تعتبر خادمة للثقافة السودانية، وقبيلة الفكر والمثقفين السودانيين، وما مشروع الألف كتاب إلا دليل على هذا الأمر.

وأشار إلى أن فريقا مميزا يقف وراء هذا العمل المهم، بنكران كبير للذات، منوها بدور الشباب والمرأة خصوصا في هذا الصدد، موضحا أنه من المقرر أن تطبع الهيئة 26 عنوانا، ضمن المجموعة الثانية من المشروع.

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