صدى البلد يكشف حقيقة إقالة مدير صحة بورسعيد ونقيب أطباء المحافظة

نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد ما تناقلته عدد من مواقع التواصل عن إقالة أو إقصاء الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وأكدت الصحة في بيان لها ترقية تعيلب لمنصب مدير عام هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.



وأوضح مصدر مسئول أن الدكتور عادل تعيلب تم ترقيته الى مستوى ادارى أعلى من مدير مديرية حيث أنه أصبح مدير عام الرعاية الصحية العليا والتأمين الصحي الشامل وهو منصب أعلى من مدير مديرية.



وقد تم تعيين الدكتور أيمن رخا مديرا لمديرية الصحية وتفرغ تعيلب تماما لمنصبه الجديد الأعلى كما نفت الصحة إقصاء الدكتور حسن الاسناوي نقيب أطباء بورسعيد كوكيل المديرية العلاجي.



وأكد مصدر مسئول ترقية الاسناوي لمنصب مدىر عام الرقابة والجودة بالمنظومة الجديدة وهو منصب أعلى من وكيل المديرية العلاجي وأوضح المصدر أن بتطبيق المنظومة الجديدة تنتهي أعمال الكثير من الإدارات بمديرية الصحة وتبقي بعض الإدارات المتعلقة بالوقائي ومكاتب الصحة للمواليد والوفيات.