طيران الاتحاد يحظر بعض أجهزة آبل على متن رحلاته

قررت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران، حظر حمل بعض أجهزة "أبل" داخل الأمتعة المسجلة، لأسباب تتعلق بسلامة الركاب.



وقالت الشركة في بيان نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" إن القرار يتعلق ببعض أجهزة كمبيوتر "ماك بوك برو".



وأضاف البيان: "في أعقاب استدعاء شركة أبل لعدد من أجهزة ماك بوك برو المحمولة، لأغراض السلامة، قررت الاتحاد للطيران حظر حمل تلك الأجهزة في الأمتعة المسجلة".



وتابع البيان: "مع العلم أنه بإمكان الضيف اصطحاب الجهاز معه فقط في الأمتعة اليدوية التي يحملها إلى المقصورة. وتبعا للاستدعاء الوارد من الشركة المصنعة، ينبغي إبقاء تلك الأجهزة مغلقة طوال الرحلة ويمنع شحنها أثناء ذلك بتاتا".



وذكر: "يتفق قرار حظر تلك الأجهزة في الأمتعة المسجلة مع الإجراءات التي تتخذها العديد من شركات الطيران حول العالم. كما قامت الاتحاد للشحن بحظر نقل تلك الأجهزة في كميات بالجملة".



وكان الطيران الفيدرالي الأميركي، قرر منع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، بعدما قالت الشركة إن بطاريتها قد ترتفع حرارتها بشكل خطير، ما يعرض الطائرات للخطر.