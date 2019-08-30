سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور

كشف حسب الله جاد أحمد"عم عنتر"حقيقة كثير من الحكايات المثيرة التي كان يتم تداولها حول قصر البارون عبر عشرات السنين الماضية، ومنها أن القصر يدور حول نفسه على قاعدة.



عم عنتر"79 عاما"يحتفظ حتى الآن بحكايات كثيرة عن القصر، حيث عاش فيه 7 سنوات بداية من منتصف الأربعينات، وأكد في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد داخل ورشته لتصليح الأجهزة الكهربائية، أن القصر كان دائمًا عامرا بالناس والخير، وكنت صغيرا جدا عندما دخلت القصر في منتصف الأربعينات.



وعن دوران القصر قال لنا: القصر لا يدور حول نفسه كما يشاع، لكن طرازه وتصميمه المعماري جعله مرتبطًا بحركة الشمس، مما جعلها تدخله طوال وقت شروقها وسطوعها، وبالتالي تغير مكان سقوطها عليه كل مرة مما جعل الناس تعتقد أنه يدور، كذلك برج القصر لا يتحرك ولم أشاهده يلف كما يقول الناس.



ومنذ عدة أيام قام عم عنتر بزيارة القصر والتجول فيه،مما استدعى بداخله ذكريات عدة كشفت عن أشياء كثيرة مثيرة أخبرنا بها،خاصة عن أشياء كانت موجودة داخل القصر قديما ولم تعد موجودة حاليًا،ومنها السرداب الذي كان ضمن ما يثار عن القصر.



وقال لنا عم عنتر:البدروم كان فيه سرداب أتذكر جيدًا أنني دخلته في صغري وسرت فيه من مدخله إلي مخرجه، والمثير أنني عندما ذهبت للقصر منذ عدة أيام لم أجد هذا السرداب، رغم أنني حددت للمسئولين هناك المدخل والمخرج بدقة،لكنهم لم يعثروا عليه وموجود مكانه بقايا ومخلفات مباني.



وتابع:عندما زرت القصر منذ عدة أيام، ذهبت لأماكن فيه وأخبرت المسئولين هناك عن أشياء كانت موجودة في مواضع حددتها بدقة لأنني رأيتها في صغري واتذكرها جيدا،لكنها ليست موجودة حاليا، ومنها أنه كان يوجد بالقصر 2 بوتاجاز وبيانو وأشياء أخرى رأيتها قديما وحددت لهم أماكنها وبدقة وتعجبوا من ذلك.



وكشف عم عنتر أنه كانت هناك صور ولوحات داخل القصر لم تعد موجودة،حيث كنت في صغري أحب مشاهدة اللوحات والرسومات داخله، وفجر مفاجأة عن تمثال رجل رياضي كان موجودا في حديقة القصر قديما وكأنه يمارس رياضة ما.



المفاجأة أن التمثال غالبًا هو تمثال"بطل العالم"الشهير والذي كان في حديقة القصر وأكد عم عنتر أنه شاهده في صغره،وهذا التمثال مفقود منذ عشرات السنين، ووثق حكايته د.ياسر منجي أستاذ أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والتمثال حاليًا في المتحف الملكي للفنون الجميلة في بلجيكا بالعاصمة بروكسل، ويبلغ ارتفاع هذه النسخة 2.36 متر.



مفاجآت عم عنتر لم تنته، حيث أكد لنا أنه كان هناك 2 صهريج مياه في المطبخ الخاص بالقصر، وحاليا هناك صهريج واحد فقط، كما أن حديقة القصر كانت كلها رملية، وكانت بها نخيل ليس مصريا.