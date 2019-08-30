ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:49 ص
عم عنتر يكشف أسرارا
عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون
علاء المنياوي
كشف حسب الله جاد أحمد"عم عنتر"حقيقة كثير من الحكايات المثيرة التي كان يتم تداولها حول قصر البارون عبر عشرات السنين الماضية، ومنها أن القصر يدور حول نفسه على قاعدة.

عم عنتر"79 عاما"يحتفظ حتى الآن بحكايات كثيرة عن القصر، حيث عاش فيه 7 سنوات بداية من منتصف الأربعينات، وأكد في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد داخل ورشته لتصليح الأجهزة الكهربائية، أن القصر كان دائمًا عامرا بالناس والخير، وكنت صغيرا جدا عندما دخلت القصر في منتصف الأربعينات.

وعن دوران القصر قال لنا: القصر لا يدور حول نفسه كما يشاع، لكن طرازه وتصميمه المعماري جعله مرتبطًا بحركة الشمس، مما جعلها تدخله طوال وقت شروقها وسطوعها، وبالتالي تغير مكان سقوطها عليه كل مرة مما جعل الناس تعتقد أنه يدور، كذلك برج القصر لا يتحرك ولم أشاهده يلف كما يقول الناس.

ومنذ عدة أيام قام عم عنتر بزيارة القصر والتجول فيه،مما استدعى بداخله ذكريات عدة كشفت عن أشياء كثيرة مثيرة أخبرنا بها،خاصة عن أشياء كانت موجودة داخل القصر قديما ولم تعد موجودة حاليًا،ومنها السرداب الذي كان ضمن ما يثار عن القصر.

وقال لنا عم عنتر:البدروم كان فيه سرداب أتذكر جيدًا أنني دخلته في صغري وسرت فيه من مدخله إلي مخرجه، والمثير أنني عندما ذهبت للقصر منذ عدة أيام لم أجد هذا السرداب، رغم أنني حددت للمسئولين هناك المدخل والمخرج بدقة،لكنهم لم يعثروا عليه وموجود مكانه بقايا ومخلفات مباني.

وتابع:عندما زرت القصر منذ عدة أيام، ذهبت لأماكن فيه وأخبرت المسئولين هناك عن أشياء كانت موجودة في مواضع حددتها بدقة لأنني رأيتها في صغري واتذكرها جيدا،لكنها ليست موجودة حاليا، ومنها أنه كان يوجد بالقصر 2 بوتاجاز وبيانو وأشياء أخرى رأيتها قديما وحددت لهم أماكنها وبدقة وتعجبوا من ذلك.

وكشف عم عنتر أنه كانت هناك صور ولوحات داخل القصر لم تعد موجودة،حيث كنت في صغري أحب مشاهدة اللوحات والرسومات داخله، وفجر مفاجأة عن تمثال رجل رياضي كان موجودا في حديقة القصر قديما وكأنه يمارس رياضة ما.

المفاجأة أن التمثال غالبًا هو تمثال"بطل العالم"الشهير والذي كان في حديقة القصر وأكد عم عنتر أنه شاهده في صغره،وهذا التمثال مفقود منذ عشرات السنين، ووثق حكايته د.ياسر منجي أستاذ أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والتمثال حاليًا في المتحف الملكي للفنون الجميلة في بلجيكا بالعاصمة بروكسل، ويبلغ ارتفاع هذه النسخة 2.36 متر. 

مفاجآت عم عنتر لم تنته، حيث أكد لنا أنه كان هناك 2 صهريج مياه في المطبخ الخاص بالقصر، وحاليا هناك صهريج واحد فقط، كما أن حديقة القصر كانت كلها رملية، وكانت بها نخيل ليس مصريا.
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور
سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم يهنأ فيه أصحابه.. قصة قصر البارون الذي لا تغيب عنه الشمس

بعد هدم السور.. هل يتحول قصر البارون الى فندق.. الاثار تكشف مفاجأة..صور

إزالة الأتربة وإعادة اللون الأصلي.. تماثيل قصر البارون قبل وبعد الترميم.. صور

مصطفى وزيري يكشف مفاجأة عن لون قصر البارون.. فيديو

وزيري يكشف تفاصيل تطوير قصر البارون.. فيديو

باب ممنوع الدخول منه.. عم عنتر يحسم الجدل حول لون قصر البارون.. فيديو

ترشيحاتنا

طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية

طريقة عمل بيتزا ساندوتش

مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تبشر المصريين بتحسن الطقس وانخفاض الحرارة..فيديو

السيطرة على حريق بمحل كشري شهير بالمريوطية

ملك الخناقات بأكتوبر .. حبس مسجل ضبط بحوزته 45 قطعة سلاح ناري وأبيض

حكم منع الرجل زوجته من العمل لظروف المعيشة.. فيديو

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها

سمير صبرى يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة

ملك الخناقات بأكتوبر .. حبس مسجل ضبط بحوزته 45 قطعة سلاح ناري وأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر