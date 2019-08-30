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لحظة مصرع 7 مشجعين في المغرب بسبب الفيضانات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:50 ص
مصرع 7 مشجعين في
مصرع 7 مشجعين في المغرب
شريف سيد
لقي 7 من مشجعي كرة القدم في المغرب حتفهم، وذلك عقب اجتياح مياه الفيضان ملعب كرة قدم أثناء تواجدهم فيه، داخل استاد صغير في المغرب، أمس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اجتاحت مياه نهر بالقرب من قرية تيزرت جنوب المغرب، مباراة للهواة داخل استاد صغير، ليلقى 7 أشخاص مصرعهم.

ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته الصحيفة مجموعة صغيرة من المشجعين، مختبئين على سطح أحد المباني، وذلك خوفا من الفيضان، إلا أن المياه كانت أقوى واستطاعت جرف المنزل بهم.

وكشفت لقطات الفيديو الضحايا السبعة، بمن فيهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا، يجلسون فوق حامل خشبي قبل أن ينهار ويتم سحبهم في اتجاه مجرى النهر.

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