قيادي إخواني سابق: تنظيم السيدات داخل الجماعة أخطر من الرجال

أكد القيادي الإخواني السابق إبراهيم ربيع أن نساء جماعة الإخوان المسلمين أخطر من رجال، مشيرا إلى أن ملف التنظيم النسائي أكثر تعقيدا من غيره.



وأضاف ربيع وفق ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية أن الجيل الحالي من نساء الجماعة أكثر عدوانية، وأخطر من الرجال، حيث يتم حقنهن بكم كبير من العدوانية والكراهية.



وكشف عن دور هؤلاء السيدات في تجنيد العديد من الشباب للإنضمام إلى الجماعة والتنظيمات الإرهابية، حيث يتم التعامل معهم بمسميات مخابراتية وسرية للغاية.



ووصف جماعة الإخوان الإرهابية على أنها "خلايا سرطانية" تحاول التغلغل في كل مفاصل الشارع المصري، ويتضح ذلك من محاولاتها الإرهابية والتخريبية.



وذكر أن جماعة الإخوان تتشابه مع الصهيونية العالمية، وشعارهم "الدين دولة ومصحف وسيف ووطن وجنسية"، مشيرا إلى أن مؤسس الجماعة كان يهدف لتدمير مصر.



